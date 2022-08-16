15-летний тагильчанин попал в ДТП на чужом квадроцикле (ФОТО)

В селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом 15-летний подросток попал в ДТП на чужом квадроцикле.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, авария случилась накануне около 15:00. Юный водитель не справился с управлением и врезался в забор, получил травму головы и был доставлен в больницу. С ним был друг, который не пострадал. Подростки рассказали автоинспекторам, что во время прогулки встретили компанию других детей, которые толкали квадроцикл и попросили помочь им его завести. Включив зажигание, ребята решили покататься.

Сотрудники ГИБДД отыскали хозяина квадроцикла, который рассказал, что вчера утром оставил его во дворе с ключами в замке зажигания. Днем он обнаружил, что квадроцикл пропал, и пошел его искать, а потом обратился в полицию с заявлением об угоне.

Сейчас квадроцикл помещен на специализированную стоянку. Родителям подростков грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей.

Госавтоинспекция еще раз призывает родителей контролировать своих детей, исключить доступ несовершеннолетних к ключам от авто- и мототехники, пресекать любые попытки детей самостоятельно сесть за руль.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с воскресенья на понедельник в Нижнем Тагиле случилось страшное ДТП, в котором погибли пять человек. 16-летний подросток угнал Hyundai Accent и, скрываясь от дорожной полиции, проехал на красный свет, влетев прямо в ехавшую скорую. Погибли сам водитель, двое его друзей, пациент и фельдшер скорой помощи.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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