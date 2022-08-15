Подросток на угнанной машине погубил пятерых человек (ФОТО)

В Нижнем Тагиле минувшей ночью случилось смертельное ДТП – погибли пять человек. 16-летний подросток угнал Hyundai Accent и, скрываясь от дорожной полиции, проехал на красный свет, влетев прямо в ехавшую скорую.

Скончались фельдшер и пациент СМП, два пассажира легковушки и сам водитель. Мужчина, ехавший за рулём скорой, и еще один пассажир Hyundai, получили травмы, за их жизни борются медики.

Известно, что подростки ехали со скоростью 179 километров в час, пишет ТАСС. Как сообщает паблик ВК «Тагильский спасатель», по предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля были пьяны.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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