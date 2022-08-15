Бастрыкин взял на контроль расследование дела о смертельном ДТП в Нижнем Тагиле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Нижнем Тагиле, где подросток угнал машину и погубил пятерых человек. Отвечать за расследование в регионе будет и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Напомним, на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле столкнулись автомобиль Hyundai Accent и машина скорой помощи. В результате ДТП погибли пять человек: три пассажира этой легковушки, фельдшер скорой и пациент. Водитель скорой и ещё один пассажир угнанной машины в больнице. Возбуждено дело по ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Как выяснил «Новый День», не исключено, что решение угнать автомобиль может быть связано с опасным челленджем в «Тик-токе».

Нижний Тагил, Марина Иванова

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