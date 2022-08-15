Подросток, устроивший смертельное ДТП в Тагиле, мог угнать Hyundai из-за челленджа в Tik-Tok

В Свердловской области обсуждают смертельное ДТП, которое случилось минувшей ночью в Нижнем Тагиле. Там 16-летний подросток вместе с четырьмя друзьями угнал Hyundai Accent и, скрываясь от ГИБДД, разогнался до 179 км/ч, проехал на красный и врезался в машину скорой помощи. Погибли пять человек, включая самого тинейджера, троих его пассажиров, фельдшера и пациента скорой.

Между тем, как сообщают источники «Нового Дня», причиной угона Hyundai мог стать челлендж в TikTok. В трендах этой социальной сети есть челлендж, по которому подростки должны угнать Hyundai или KIA, снять это на видео и выложить клип в ТТ. «Ситуация [хрен] пойми откуда взялась, но контекст такой – просто вот в Tik-Tok появился челлендж, что какие-то шныри и подростки угоняют KIA и Hyundai. И они там такие в масках, в перчатках – типа [вау] ты такой 13-летний преступник, [пипец] [офигенный] чувак. Вроде бы люди, которые пытались разобрать, а в чем феномен, притаскивают теорию о том, что у KIA и Hyundai очень слабая защита от угона, там реально [ничего] особо делать не нужно, чтобы просто завести автомобиль, и в какой-то момент в TikTok стали популярны видосы, где показывалось, как легко можно угнать KIA и Hyundai. И вот малолетние [звездюки] насмотрелись видосов в TikTok – и такие типа: «[Блин], я там KIA видел у соседа, Hyundai тоже. Пойду-ка [скоммунизжу]». И сейчас у них как бы второй челлендж над челленджем – вот ты такой весь опасный, в маске, в капюшоне – [фигак] и типа на Hyundai едешь, типа успех по жизни. При этом есть даже какие-то блогеры американские, которые берут интервью у этих [звездюков], что это какое-то движение, мол [нафига] вы это делаете, а они такие – «Мы можем! Катаемся! Опасно! Ууууу!»… Ох [звезды]-то им всем вкатят – когда либо родители, либо менты поймают», – рассказывает автоблогер Михаил Асафьев.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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