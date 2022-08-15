В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии с подростками

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после жуткой ночной аварии с участием подростков. Напомним, на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции столкнулись автомобиль Hyundai Accent и машина скорой помощи. В результате ДТП погибли пять человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в областном следственном комитете, возбуждено дело по ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы, идет опрос свидетелей. «В ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», – сообщили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый День», за рулем легкового автомобиля находился 16-летний подросток. По неподтвержденным данным, он угнал машину и мчался по городу со скоростью 179 км/ч. В салоне находились еще трое несовершеннолетних. Тинейджеры были в состоянии алкогольного опьянения, утверждает местный паблик «Тагильский спасатель». В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, фельдшер и пациент скорой помощи. По одной из версий, виновник аварии мог угнать Hyundai ради челленджа в Tik-Tok.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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