Подросток, устроивший смертельную аварию в Нижнем Тагиле, угнал машину у родителей

Стали известны подробности смертельной аварии в Нижнем Тагиле, унесшей жизни пяти человек. По данным полиции, 16-летний подросток без спросу взял ключи от родительской машины. Его семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Как пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение об аварии на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Газетной поступило в дежурную часть ГИБДД около трех часов ночи от диспетчера скорой помощи. Автомобиль Hyundai Accent с региональными госномерами на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину скорой.

«Личности всех участников автокатастрофы представители МВД уже установили. С учетом того, что тела некоторых из них сильно пострадали в огне, на это у инспекторов ДПС ушло гораздо больше времени, чем обычно. Погибшие и выжившие в аварии являются местными жителями. По данным представителя областной полиции, машиной управлял подросток 2005 года рождения, который взял ее без разрешения у своих родителей. Ключи от автомобиля находились в свободном доступе – лежали дома на тумбочке», – сообщил Горелых.

Погибший подросток не имел водительских прав. Его родители три раза привлекались по статье 5.35 КоАП РФ за самовольный уход несовершеннолетнего сына и ненадлежащий контроль по воспитанию.

По информации Валерия Горелых, жертвами ДТП стали несовершеннолетняя 17-летняя девушка, два молодых человека 18 и 19 лет из Hyundai, а также 45-летняя женщина-фельдшер, которая находилась в машине скорой помощи. За рулем неотложки был мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В салоне Hyundai чудом выжил 19-летний пассажир, он доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Наличие или отсутствие в крови водителя Hyundai алкоголя установит экспертиза. Сейчас инспекторы ДПС анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, как долго лихач находился за рулем иномарки, узнать маршрут его передвижения и скоростной режим. Собранные по данному ЧП материалы полиция направила для дальнейшего расследования в органы СКР, где и будут установлены более подробные и точные обстоятельства смертельной аварии», – резюмировал пресс-секретарь ГУ МВД региона.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ. Расследование взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как ранее писал «Новый День», по одной из версий, виновник аварии мог угнать Hyundai ради челленджа в Tik-Tok. В полиции заявили, что эта информация является фейком.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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