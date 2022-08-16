ЦБ заявил о снижении инфляции: в Свердловской области всего 14,8%

Центральный банк заметил снижение цен в Свердловской области – в июле годовая инфляция составила 14,78%, месяц назад она была более 15,6%. Один из главных факторов – сезонное снижение цен на фрукты и овощи, подешевели картофель, капуста, морковь и свекла. Также снизились цены на апельсины, бананы и груши. Как сообщили в Уральском управлении ЦБ РФ, замедлился рост цен на мясопродукты. Одна из причин – снижение у компаний, которые занимаются выращиванием скота и птицы, расходов на корма.

Кроме того, падают цены на бытовую технику и электронику – нет спроса. Услуги стали дороже, выросли цены на связь – операторы повысили стоимость абонентской платы. Салоны красоты повысили прейскуранты, так как выросли их затраты на инструменты и расходники. Стали дороже полеты – авиакомпании компенсируют расходы на топливо и обслуживание авиапарка.

Инфляция в Свердловской области одна из самых высоких на Урале, выше лишь в Курганской области. Самый низкий рост цен за последний месяц отмечается в ХМАО-Югре. Инфляция в Уральском федеральном округе замедлилась с 13,68% в июне до 12,81% в июле, а по стране в целом – с 15,90% до 15,10% соответственно.

Екатеринбург, Марина Иванова

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