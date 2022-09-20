Инфляция в Свердловской области продолжает снижаться: сейчас – 14,3%

Центробанк зафиксировал очередное снижение инфляции в Свердловской области: по итогам августа она составила 14,3%, что на 0,5% меньше, чем в июле и на 1,3% меньше, чем в июне.

«Динамика роста цен в регионе определялась влиянием общих для страны факторов: расширением предложения отдельных видов товаров, произошедшим ранее укреплением рубля и сдержанным спросом на непродовольственные товары длительного пользования, – пояснили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. – Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в области замедляется третий месяц подряд. Одна из причин – по-прежнему в увеличении поставок овощей и фруктов. Замедление роста цен продолжается и в непродовольственном сегменте».

Как ранее писал «Новый День», по данным Свердловскстата, цены на товары и услуги в августе снизились на 0,5%. В основном снижение цены произошло за счет удешевления продуктов, в частности, овощей. Например, картофель в августе стоил в среднем 32 рубля (на 33% дешевле, чем в июле), морковь – 42 рубля (минус 30%), лук – 40 рублей (минус 22%). Несущественно упали в цене яблоки, гречка, пшено, чай, молоко и подсолнечное масло.

Тем не менее, за год цены на товары и услуги выросли на 14,27%. И больше всего – на 15,5% – подорожали как раз продукты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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