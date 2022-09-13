Официально: за год цены на продукты выросли на 14%, но в августе немного снизились

В августе, по данным Свердловскстата, цены на товары и услуги в регионе снизились на 0,5%. В основном это произошло за счет снижения цен на сезонные овощи. Но за последний год официальная инфляция все равно составляет 14,27%.

По данным Свердловскстата, цены на продукты за месяц упали почти на 1,5% (если не учитывать овощи, то всего на 0,14%). Алкоголь подешевел на 0,55%. А вот услуги стали дороже почти на 1%.

По развернутым данным видно, что снижение цены произошло за счет удешевления овощей. Например, картофель в августе стоил в среднем 32 рубля (на 33% дешевле, чем в июле), морковь – 42 рубля (минус 30%), лук – 40 рублей (минус 22%). Несущественно упали в цене яблоки, гречка, пшено, чай, молоко и подсолнечное масло.

Тем не менее, за год цены на товары и услуги выросли на 14,27%. И больше всего – на 15,5% – подорожали как раз продукты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»