Роспотребнадзор вновь рекомендует носить маски

В Свердловской области увеличиваются риски распространения Covid-19 из-за циркуляции в России новых подвариантов штамма «Омикрон», заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. В связи с этим ведомство советует жителям соблюдать меры профилактики, чтобы уберечь себя от респираторных заболеваний.

Список рекомендаций санврачей выглядит так:

1. При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

2. Если заболели, оставайтесь дома.

3. Не занимайтесь самолечением. Если вы почувствовали, что заболели и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью: вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.

4. Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут). Наиболее эффективный способ проветривания – сквозной, когда одновременно открыты противоположные окна. Постоянно приоткрытые окна не позволяют обеспечить необходимый воздухообмен.

5. Защитите себя от тяжелого течения болезни с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета.

6. Мойте руки! Мытье рук с мылом – простая и известная всем с раннего детства процедура – является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции.

7. В местах массового скопления людей, медучреждениях, общественном транспорте рекомендуется использовать маску.

Напомним, заболеваемость Covid-19 в Свердловской области начала расти в конце июля. На 16 августа в регионе зарегистрировано 574 новых случая, за сутки были госпитализировано 105 человек. Летальных исходов нет. По данным портала Стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет жителей Свердловской области составляет 8,5%. В Екатеринбург снова возвращаются мобильные пункты вакцинации. Так, 19 августа жители могут поставить прививку от коронавируса в парке Маяковского, а 20 августа – на площади Труда и в Преображенском парке в Академическом районе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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