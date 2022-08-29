Якушев: «Важно не допустить перевода школ на дистант»

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами совещание, посвященное подготовке школ к началу учебного года и ситуации с коронавирусом.

«Готовность объектов образования в УрФО оценивается как высокая. Сложностей с запуском учебного процесса у регионов нет. Все усилия сейчас необходимо направить на организационные моменты», – подчеркнул Владимир Якушев. Полпред также отметил, что в регионах Урала растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Как сообщили в полпредстве, важно не допустить роста заболеваемости среди детей и перевода школ на дистант.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в Уральском федеральном округе выросла на 40% по отношению к предыдущей неделе. На 60% увеличилось количество госпитализированных. Власти регионов обсуждают возврат к противоэпидемическим мерам. Так, на Ямале ввели обязательное тестирование на коронавирус для вахтовиков, а Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов сказал, что в школах региона учителей не заставят надевать маски. Их всех проверят на коронавирус перед началом учебного года. «Мы планируем проведение экспресс-тестирований в школах. Это не такая сложная процедура и это будет сделано. Тестирования детей не планируем. Ношение масок и перчаток в школах будет обязательно для сотрудников пищеблоков», – заявил министр.

Екатеринбург, УрФО, Елена Владимирова

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