Министр рассказал, кого в школах обяжут носить маски

Перед новым учебным годом всех школьных педагогов протестируют на коронавирус. А некоторых сотрудников обяжут носить маски и перчатки.

Еще на прошлой неделе министерство просвещения России выпустило письмо с рекомендациями для образовательных организаций, которые вводятся с конца августа в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В нем говорится, что в организациях «обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания; ограничение контактов между работниками; ограничение проведения совещаний в очной форме и количества их участников; сокращение количества посетителей, допускаемых в здание и на территорию образовательной организации» и так далее.

Однако в школах Свердловской области учителей не заставят надевать маски. Их всех проверят на коронавирус перед началом учебного года. «Мы планируем проведение экспресс-тестирований в школах. Это не такая сложная процедура и это будет сделано. Тестирования детей не планируем, – прокомментировал сегодня министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Ношение масок и перчаток в школах будет обязательно для сотрудников пищеблоков».

В уральских вузах «Новому Дню» рассказали, что письмо минпросвещения России к ним никак не относится. «У нас другой учредитель, поэтому рекомендации минпросвещения РФ носить маски остаются для нас рекомендациями, – рассказал представитель одного из крупных университетов. – Мы введем масочный режим, если его вернут указом губернатора Свердловской области, либо распоряжением Роспотребнадзора, либо если получим указания минобрнауки России».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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