Названы самые востребованные профессии на рынке: крановщик, медсестра, тракторист

В Свердловской области возник переизбыток специалистов, которые хотят найти работу бухгалтерами, директорами, экономистами. Но есть нехватка рабочих, учителей и медсестер.

«Самыми востребованными профессиями, по данным регионального хранилища данных, сегодня являются крановщик, медсестра, оператор ЭВМ, слесарь-ремонтник, токарь, тракторист, товаровед, учитель, штукатур, электросварщик, – рассказали «Новому Дню» в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. – Из-за избытка предложения сложнее всего найти работу бухгалтерам, директорам, инженерам путей сообщений, машинистам и операторам котельной, техникам, экономистам и юристам».

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 20 690 безработных и 48 708 вакансий. Для тех, кто не может найти работу по специальности, центры занятости могут предложить различные программы переобучения. Подробнее об образовательных программах «Новый День» писал здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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