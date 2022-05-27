Стать айтишником, эсэмэмщиком или логопедом: как получить новую профессию и найти работу за счет государства

Десять тысяч человек в Свердловской области в 2022 году могут получить образование с нуля или повысить квалификацию за счет бюджета – через центры занятости. И это – не только безработные, но и пенсионеры, мамы в декрете, молодежь до 35 лет. Мы выяснили, как стать айтишником или логопедом, бухгалтером или специалистом по SMM, если вы поняли, что занимаетесь в жизни чем-то не тем.

Какие специальности можно освоить за счет государства

Конечно, в первую очередь все образовательные программы центров занятости рассчитаны на безработных. Но есть варианты и для мам в декрете, и для пенсионеров, и для молодежи. Список профессий, которые можно освоить, насчитывает десятки пунктов. Это не только востребованные рабочие специальности (плотник, машинист башенного крана, оператор погрузчика и другие), но и модные сегодня специалисты по работе на маркетплейсах, программисты, айтишники, копирайтеры и специалисты по социальному маркетингу, помощники руководителей, профи в зерокодинге. Много предложений по обучению для работы в бьюти-сфере: наращивание ресниц, маникюр, парикмахерское мастерство. А также – в образовании: можно стать логопедом, младшим воспитателем, соцработником в школе.

Полный список профессий, которым можно обучиться, можно найти на сайте Департамента по труду и занятости, а также на портале «Работа в России».

Кто может пойти учиться через центры занятости

Как рассказала «Новому Дню» заместитель директора Департамента по труду и занятости в Свердловской области Наталия Бордюгова, есть три направления, по которым уральцы могут получить образование.

«Первое – это наша областная госпрограмма «Содействие занятости в Свердловской области до 2024 года», по которой обучение проходят безработные, а также пенсионеры и мамы в декрете. По ней в этом году проучатся 7500 человек. Второе – обучение в рамках нацпроекта «Демография». Эти мероприятия реализуются за счет федерального бюджета, и в 2022 году отучатся 2307 человек. По этому направлению в том числе могут учиться женщины с детьми до 7 лет, молодежь до 35 лет, люди предпенсионного возраста и работники, находящиеся под риском увольнения. Обучение проходит через трех федеральных операторов: Томский государственный университет, РАНХиГС, «Ворлдскиллс Россия» (Агентство развития профмастерства). На региональном уровне задействованы УрФУ и почти все средние специальные учреждения профобразования. Третье направление будет реализовано в 2022 году, чтобы снизить напряжение на рынке труда. В рамках него за счет федеральных денег могут пройти переобучение или переквалификацию работники промышленных предприятий, которые находятся в простое или работают в режиме неполного дня. Новые компетенции позволят им вернуться на свое предприятие и сохранить рабочее место. В области планируется обучить не менее 700 сотрудников», – рассказала Наталия Бордюгова.

Как попасть на обучение

Для начала можно изучить список категорий граждан, которые имеют право на обучение. Он есть на сайте департамента по труду и занятости населения области (www.szn-ural.ru), а также на сайте «Работа в России». Затем нужно выбрать интересующую вас программу и прийти в ближайший к вам центр занятости. Там специалисты проведут подробную консультацию: действительно ли вы подходите под одну из категорий? Верную ли вы профессию выбрали? А может быть, стоит обратить внимание на другие варианты, которые с большей вероятностью позволят вам найти работу?

«По гражданам, которые обучаются в рамках областной госпрограммы, мы смотрим, какие у них есть навыки, опыт, накладываем фильтр. Они у нас проходят профориентацию, и уже потом мы подбираем такое обучение, чтобы после него человек стал более успешным на рынке труда. Здесь речь идет чаще всего о повышении квалификации, дополнительном образовании, – рассказала Наталия Бордюгова. – Но можно и с нуля получить образование. Например, часто женщины, вышедшие в декрет, понимают, что не хотят возвращаться на прежнее место работы. Они обращаются к нам, проходят обучение и после декрета уже выходят на новую работу. Популярностью пользуются программы по обучению администраторов, делопроизводителей, кондитеров и поваров, парикмахеров. Если хочет реснички делать, тоже пожалуйста, есть такое. Еще среди мам много женщин с педагогическим образованием. Они части идут переучиваться на логопеда, затем становятся самозанятыми и строят себе удобный график работы, который позволяет и семье время уделять».

Пенсионеров в центрах занятости считают одной из самых активных категорий «учеников». В этом году при плане 114 человек обучение прошли уже 98.

«Тут мы работаем под стопроцентное трудоустройство. Бывает, что активные люди вышли на пенсию, дома сидеть не хотят, но работу не могут найти. Мы их обучаем и тут же трудоустраиваем», – рассказала Наталия Бордюгова.

Конкурс, кстати, есть не только среди пенсионеров. На одно место за партой обычно претендует несколько человек. Например, по областной программе с начала года занято уже почти 2500 мест из 7500. По нацпроекту «Демография» на 2307 мест по квоте подано более 3600 заявлений.

Как найти работу после обучения?

«Обучение – не основная наша работа. Мы же департамент по труду и занятости. Главная наша цель – содействовать в трудоустройстве. Поэтому, конечно, мы помогаем всем, кто проходит обучение, – говорит Наталия Бордюгова. – Кроме того, мы предлагаем обучение только под те вакансии, которые есть на рынке труда Свердловской области. Мы не обучаем, например, ландшафтному дизайну. Потому что в банке вакансий пока таких нет. Мы не можем тратить бюджетные деньги на то, что не будет востребовано. Поэтому закупаем образовательные услуги только по тем специальностям, которые будут нужны. Часто обучение граждане проходят уже под заказ от работодателя, то есть после получения диплома почти гарантировано трудоустройство».

Из кассира – в воспитателя, из безработной – в финансовые аналитики

В департаменте труда привели множество примеров, когда жителям Свердловской области после обучения удалось поменять свою жизнь. Например, был случай, когда за парту сели одновременно мама и дочь. Обе на тот момент были безработными, но решили открыть свой бизнес и продавать товары через маркетплейсы. Женщины прошли обучение в Томском госуниверситете, оформили самозанятость и приступили к работе.

Молодая мама Анна до декрета работала кассиром в магазине небольшого города, но, сидя с ребенком, поняла, что возвращаться на прежнее рабочее место не хочет. В Свердловском областном педколледже она выучилась на младшего воспитателя и планирует выйти на работу рядом с домом. Еще одна мамочка, Татьяна, – безработная, а сейчас учится на финансового аналитика. Потом женщина планирует оформить самозанятость.

В Туринске женщина предпенсионного возраста, всю жизнь проработавшая бухгалтером, решила кардинально сменить сферу. Пройдя обучение на курсах парикмахеров, она уже приступила к работе в одном из салонов своего города. Пенсионерка из Новой Ляли не смогла найти работу по профессии, обучилась на специалиста по кадрам, проходила практику в одной из образовательных организаций города, и работодатель принял ее на постоянной основе.

«Конечно, под лежачий камень вода не течет. Не в 100% случаев после обучения люди трудоустраиваются. Но большинство из тех, кто уже изъявил желание учиться, – они мотивированы. Никто не отчисляется с курсов, все стараются дойти до конца и потом найти работу, – заключила Наталия Бордюгова. – Никаких санкций к тем, кто трудоустроиться по новой специальности не смог, не применяется».

Добавим, что обучение на курсах от центров занятости может занимать неделю, а может – и полгода ежедневных занятий: интенсивность и программа курса зависит от выбранной специальности.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»