Назальной вакцины от Covid-19 на Среднем Урале нет, и когда будет – неизвестно

В Свердловской области пока так и не появилось возможности поставить назальную вакцину от коронавируса. Оперштаб сообщает, что в федеральный центр заявка направлена, но сроков поставки нет.

Как рассказала «Новому Дню» врач одной из частных клиник Екатеринбурга, там регулярно проводят вакцинацию сотрудников от Covid-19. И в этот раз хотели попробовать назальный вариант.

«Обращались в разные инстанции, назальной вакцины нет и, похоже, долго еще не будет. Говорят, она еще не до конца изучена», – отметила доктор.

В оперштабе «Новому Дню» сообщили, что «регионом в федеральный центр направлена заявка на получение назальной вакцины против Covid-19, однако информации о дате первой поставки на данный момент нет».

Напомним, назальная вакцина от коронавируса в гражданский оборот вышла еще в апреле 2022 года. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на тот момент говорил, что вакцина прошла контроль качества, состав у нее как у «Спутника V». Однако россиянам она недоступна из-за отсутствия одноразовых насадок для введения. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Ранее жители Свердловской области жаловались, что в регионе нет «Спутника Лайт». Сейчас поставить себе можно только «Спутник V», даже в том случае, если вы идете на ревакцинацию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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