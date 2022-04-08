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Пятница, 8 апреля 2022, 08:51 мск

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Доступность назальной вакцины от коронавируса зависит от одноразовых насадок

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции уже вышла в гражданский оборот. Однако россиянам она станет доступна, когда решится вопрос с одноразовыми насадками для введения препарата. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», – сказал специалист РИА «Новости».

Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Сейчас проблема состоит в отсутствии этих насадок. «Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок», – отметил Гинцбург.

Напомним, Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от Covid-19. Она способствует формированию мукозального иммунитета в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморального и клеточного иммунитета в крови. Противопоказаниями к применению препарата являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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