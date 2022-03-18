В Минздрав поступила заявка на регистрацию назального «Спутника V»

В Минздрав России поступила заявка на регистрацию назальной формы вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Документы поданы Центром имени Гамалеи 18 марта, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Новая назальная вакцина в виде спрея для носа идентична по составу действующих веществ «Спутнику V» для внутримышечного введения.

Ранее в Минздраве сообщили, что после клинических исследований и регистрации разработанную Центром имени Гамалеи назальную вакцину от Covid-19 планируют использовать для ревакцинации.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что россияне могут получить полный иммунитет от коронавируса после прививки и ревакцинации назальной вакциной. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и даже заражения вообще.

Напомним, клинические испытания интраназальной формы вакцины «Спутник V» начались 26 января. Минздрав ставил перед Центром им. Гамалеи задачу провести все работы в максимально короткие сроки.

Гинцбург сегодня заявил, что никаких серьезных побочных эффектов не выявлено, «за исключением тех, которые были и раньше», передает «Интерфакс». Он рассчитывает, что документы для регистрации назального «Спутника V» будут рассмотрены в короткие сроки и решение будет принято в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

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