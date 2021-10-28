Гинцбург раскрыл секрет полной защиты от Covid-19

Россияне могут получить полный иммунитет от коронавируса после прививки и ревакцинации назальной вакциной, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Действие двух вакцин помогут не только избежать тяжелого течение болезни, но и заражения как такового. Назальный препарат активирует защиту в органах дыхания, которая просто не пропустит вирус в организм.

«Такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Ученый добавил, что эффект проверят во время клинических испытаний.

Напомним, доклинические испытания назальной формы вакцины «Спутник V» закончились в августе. Было решено исследовать новый препарат «по полной программе», поэтому в октябре в Минздрав подана заявка на клиническое тестирование вакцины. Препарат будут впрыскивать в нос взрослым участникам испытаний. Назальный «Спутник V» может получить одобрение Минздрава уже через 6-8 месяцев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.10.21

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