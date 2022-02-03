Минздрав использует назальную вакцину для ревакцинации от Covid-19

Минздрав РФ планирует использовать назальную вакцину от коронавируса для ревакцинации россиян, заявил помощник министра Алексей Кузнецов. Министерство ждет, когда Центр им. Гамалеи проведет необходимые испытания препарата.

Правительство выделило на проверку безопасности и эффективности назальной формы «Спутника V» 187,8 млн рублей.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне могут получить полный иммунитет от коронавируса после прививки и ревакцинации назальной вакциной. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и даже заражения вообще.

Москва, Наталья Рязанова

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