Депутат-единоросс хочет обязать финнов подписывать одобрение СВО при покупке российского бензина

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил обязать граждан Финляндии, которые покупают в России бензин, подписывать документ об одобрении российской военной спецоперации на Украине. Парламентарий назвал это симметричным ответом на недружественные, по его мнению, действия финских властей в отношении российских туристов.

«Вот Финляндия вошла в НАТО (точнее НАТО вошло в Финляндию). Руководство этой страны совершает по отношению к России недружественные действия. Радуются, включая, например Украинский гимн, видя российских туристов. При этом финны – большие любители качественного и относительно дешевого российского бензина. Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить. Бензиновый туризм. Прекрасно. Но, все-таки, предлагаю поступать симметрично. Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает Специальную военную операцию на Украине, и категорически осуждает санкции в отношении РФ. Ставишь подпись – получаешь бензин. Не ставишь подпись – «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы», – написал депутат в telegram-канале.

Ранее Максим Иванов предлагал изъять у Эстонии и подарить на 300-летие Екатеринбурга танк Т-34. Боевое орудие было демонтировано с постамента в городе Нарва в результате масштабного переноса памятников с советской символикой. «Неважно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами», – писал депутат в соцсетях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»