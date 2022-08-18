Суд оставил в силе наказание екатеринбургскому СМИ за 54 эпизода дискредитации ВС РФ

Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе для издания «Вечерние ведомости» за 54 эпизода дискредитации Вооруженных сил России. Речь идет о постах в телеграм-канале СМИ. За них издание должно заплатить 200 тысяч рублей.

Как пояснил адвокат конторы Lawguard Георгий Краснов, представляющий интересы «ВеВеда», решение будет обжаловаться в кассации. «К сожалению, суд оставил в силе решение Кировского районного суда. Вопрос был в том – имеет ли право СМИ сообщать сухо, без оценочных суждений о фактах. Любое СМИ, исходя из этого решения, публикуя новости о спецоперации и каких-то протестных настроениях граждан по этому поводу, рискует получить штраф. Мы понимаем, что события [о которых писало СМИ] имели место до принятия закона о дискредитации ВС РФ. Люди выходили на улицу до того, как был принят закон, публикации были до того, как принят закон. Мы обратимся в Седьмой кассационный суд в Челябинске», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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