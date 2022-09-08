К главреду «Вечерних ведомостей» пришли с обысками

Сегодня утром силовики пришли с обысками в квартиру главного редактора издания «Вечерние Ведомости» Владислава Постникова.

Видеозапись появилась в телеграм-канале «УралLive». Судя по ней, самого журналиста дома не оказалось, и силовики взломали дверь. Сотовый телефон Постникова отключен. Директор «ВеВед» Гузель Аиткулова не ответила на звонки «Нового Дня».

Напомним, ранее «Вечерним ведомостям» выписали штраф за 54 эпизода дискредитации Вооруженных сил России. Речь идет о постах в телеграм-канале СМИ. За них издание должно заплатить 200 тысяч рублей. Решение устояло в областном суде, но представляющий его интересы адвокат конторы Lawguard Георгий Краснов, заявил, что решение будет обжаловаться в кассации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»