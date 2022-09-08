Адвокат главреда «Вечерних ведомостей» после его допроса сделал заявление

Георгий Краснов, адвокат главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, сделал заявление по итогам допроса своего подзащитного.

По его словам, Постникову задавали вопросы, передавал ли он какую-либо информацию о деятельности ВС РФ на Украине бывшему депутату Илье Пономареву, на что Постников ответил отрицательно. После допроса Владислава Постникова отпустили домой, по уголовному делу Пономарева он проходит как свидетель.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром силовики пришли с обысками в квартиру главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Поскольку его дома не было, дверь взломали. Сотовый телефон Постникова был отключен. Через несколько часов он связался с адвокатом и добровольно явился в полицию. Там адвокат Георгий Краснов получил копию постановления об обыске, выданного одним из московских судов. В документе говорилось, что, по версии следствия, Постников «передавал Пономареву И.В. материалы, используемые последним для дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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