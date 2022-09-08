Главред «ВВ» Владислав Постников сам явится в полицию

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, в квартире которого рано утром прошли обыски, намерен сам добровольно явиться в полицию.

Об этом «Новому Дню» сообщил представляющий его интересы адвокат бюро «Логард» Георгий Краснов. По словам защитника, они будут в полиции уже в 12:00.

Напомним, сегодня утром силовики пришли с обысками в квартиру главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Поскольку его дома не было, силовики взломали дверь. Сотовый телефон Постникова был отключен.

По данным источников ТАСС, обыски проводились в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас находится за границей. Постников является свидетелем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»