Теперь официально: квартиру Постникова обыскали из-за дела Ильи Пономарева (ДОКУМЕНТ)

Адвокат Владислава Постникова Георгий Краснов получил на руки постановление Коптевского суда Москвы о проведении обыска в екатеринбургской квартире его подзащитного.

В документе говорится, что следствие ходатайствовало о проведении обыска в связи с уголовным делом в отношении Ильи Пономарева, возбужденным по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». По версии следствия, Пономарев с 5 по 17 марта 2022 года выкладывал в интернет заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ.

Аргументируя необходимость проведения обыска в квартире Владислава Постникова, следователь пишет: «…в ходе проверки Пономарева И.В. на причастность к иным преступлениям и установлении соучастников установлен Постников Владислав Владимирович, который, по имеющимся оперативным данным, передавал Пономареву И.В. материалы, используемые последним для дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации».

Целью обыска было «обнаружение и изъятие предметов и вещей, имеющих значение для уголовного дела». Сам Постников отрицает свою связь с Пономаревым.

Напомним, сегодня утром силовики пришли с обысками в квартиру главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Поскольку его дома не было, дверь взломали. Сотовый телефон Постникова был отключен. Через несколько часов он связался с адвокатом и добровольно явился в полицию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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