Назначена дата заседания по иску полиции о компенсации за работу на акции протеста

Октябрьский районный суд назначил дату рассмотрения иска ГУ МВД по Свердловской области, в котором полиция просит компенсировать ей расходы на выполнение своей работы на акции протеста. Иск предъявлен экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, двум известным в городе оппозиционерам – Виктории Райх и Ирине Норман, а также еще двум уральцам, Сергею Чеченеву и Кириллу Серебренникову. Это дело рассмотрят 16 сентября.

Напомним, полиция считает, что ее работу на акции протеста 31 января 2021 года должны компенсировать, в частности, возместить расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отказался комментировать требование главка.

Екатеринбург, Марина Иванова

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