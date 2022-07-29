Свердловская полиция отказалась комментировать иск о компенсации за работу на несогласованной акции

В управлении ГУ МВД по Свердловской области воздержались от комментариев по поводу иска о взыскании денежной компенсации за работу полицейских на стихийном митинге в Екатеринбурге. Массовая акция прошла 31 января 2021 года после назначения реального срока заключения оппозиционеру Алексею Навальному.

Как сообщает издание «Вечерние ведомости», ответчиками по иску указаны бывший мэр Евгений Ройзман, две сотрудницы штаба Навального* в Екатеринбурге и еще два свердловчанина. В 2021 году все они были признаны организаторами несанкционированной акции и оштрафованы по статье 20.2 КоАП РФ. ГУ МВД региона хочет взыскать 564 тысяч рублей за работу на несанкционированном митинге. В эту сумму вошли расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Ранее в Свердловской области подобных исков от полиции не было.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Новому Дню», что ведомство пока не комментирует эту тему.

*организация признана экстремистcкой в РФ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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