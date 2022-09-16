Суд попросил доказательств, что полицейские имеют право требовать деньги с участников незаконных митингов (ВИДЕО)

Судебное разбирательство между ГУ МВД Свердловской области с одной стороны и Евгением Ройзманом и еще тремя екатеринбургскими общественниками – с другой отложено до 7 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялось первое заседание по гражданскому делу, в рамках которого ГУ МВД региона хочет взыскать 564 тысячи рублей за работу на несанкционированном митинге 31 января 2021 года. В эту сумму вошли расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Ранее в Свердловской области подобных исков от полиции не было.

Никто из ответчиков на суд не явился. Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил ходатайство об истребовании дополнительных доказательств того, что ГУ МВД действительно имеет право требовать с ответчиков эти деньги. Представители ГУ МВД были против, но ответчиков поддержала судья Дарья Киямова. «Изучив материалы гражданского дела, мы увидели, что свои исковые требования истец подтверждает лишь справками – документами, которые не являются первичными финансовыми документами. Мы заявили ходатайство об истребовании документов, подтверждающих факт привлечения дополнительного состава сотрудников полиции 31 января 2021 года. Надо отдать суду должное – суд принял правильное решение и наше ходатайство удовлетворил», – пояснил «Новому Дню» адвокат. Следующее заседание состоится 7 октября.

Адвокат прокомментировал иск полиции

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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