Судебное заседание по иску ГУ МВД к Ройзману снова перенесли

Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось второе заседание по иску ГУ МВД Свердловской области к Евгению Ройзману и другим участникам несанкционированного шествия 31 января 2021 года. Оно оказалось таким же недолгим, как и первое.

Как рассказал «Новому Дню» представитель ответчика Роман Качанов, истцы предоставили в суд большую стопку бухгалтерских документов, подтверждающих, что из-за акции протеста 31 января 2021 года Главк понес дополнительные расходы на оплату труда сотрудников. Но копии для ответчиков изготовлены не были. «Сказали, что у них кончилась бумага. Тогда судья попросила их передать эти материалы мне и адвокату Ройзмана в электронном виде. Мы обменялись электронными адресами. В ближайшее время они нам должны все прислать. Следующее заседание назначено на 10 ноября», – сообщил Роман Качанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 сентября состоялось первое заседание по гражданскому делу, в рамках которого ГУ МВД региона хочет взыскать 564 тысячи рублей за работу на несанкционированном митинге 31 января 2021 года с его участников, которых оно считает организаторами. В эту сумму вошли расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Никто из ответчиков на суд не явился. Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил ходатайство об истребовании дополнительных доказательств того, что ГУ МВД действительно имеет право требовать с ответчиков эти деньги. Судья Дарья Киямова ходатайство удовлетворила.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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