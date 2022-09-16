Начался суд по иску к участникам незаконного митинга о компенсации сверхурочной работы полиции

В Октябрьском суде Екатеринбурга началось судебное заседание по иску ГУ МВД Свердловской области к участникам несанкционированной акции протеста 31 января 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», ГУ МВД региона хочет взыскать 564 тысячи рублей за работу на несанкционированном митинге. В эту сумму вошли расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Ранее в Свердловской области подобных исков от полиции не было.

Оветчиками по иску указаны бывший мэр Евгений Ройзман, две сотрудницы штаба Навального* (признан экстремистской организацией) и еще два свердловчанина. В 2021 году все они были признаны организаторами несанкционированной акции и оштрафованы по статье 20.2 КоАП РФ. Ройзман в суд не явился, но пришел его адвокат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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