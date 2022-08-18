Крупный лесной пожар на севере Свердловской области потушен

В труднопроходимых лесах в Пелымском районе ликвидирован крупный природный пожар. С помощью болотоходов пожарные провели проминку кромки очага и дотушили возгорание. К работам было привлечено более 50 человек.

Лесной пожар под Пелымом разгорелся в начале августа, причиной возгорания стала сухая гроза. Сотрудники Уральской авиалесоохраны более десяти дней боролись с огнем. От дыма природных пожаров, в том числе в ХМАО, в нескольких городах на севере Свердловской области наблюдался плотный смог, а Роспотребнадзор выявил повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе.

Как сообщили в департаменте информационной политики, за минувшие сутки площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в 20 раз. На 10 часов утра было зарегистрировано шесть природных пожаров на площади 22 гектара, все возгорания локализованы. Очаги есть в лесных массивах Березовского городского округа, под Екатеринбургом и Верхней Пышмой, в Алапаевском и Невьянском лесничествах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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