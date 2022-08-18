Девочку на мощном электросамокате сбила иномарка (ФОТО)

Сегодня утром на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 45 водитель автомобиля «Хендэ Акцент» сбил 16-летнюю девочку на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, столкновение произошло на пешеходном переходе, где были неисправны светофоры. Девочка-подросток отделалась ссадинами, после осмотра в больнице ее отпустили домой.

Госавтоинспекторы установили, что мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт. Такие самокаты по закону приравнены к мопеду, для управления им нужны права, которых у девушки не было. Составлен протокол об административном нарушении.

Мать пострадавшей рассказала полицейским, что дочь без разрешения взяла ее электросамокат и поехала на нем в магазин. О том, что на таком самокате ездить по тротуарам и пешеходным переходам нельзя, они с дочерью не знали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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