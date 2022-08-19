Девочку на самокате сбила машина (ФОТО)

В Екатеринбурге снова случилось ДТП с участием подростка на самокате.

Как сообщили в городском ОГИБДД, вчера в 21:10 на улице Палисадной водитель автомобиля «Ситроен С-Элис» столкнулся с электросамокатом Whoosh, на котором ехала 14-летняя девочка. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП девочка госпитализирована с открытым переломом костей правой голени.

Мать девочки рассказала полицейским, что дочь поехала на самокате к друзьям.

За рулем «Ситроен С-Элис» находился 34-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Водитель пояснил, что девочка на электросамокате неожиданно выехала на проезжую часть.

Как сообщал «Новый День», вчера утром на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 45 водитель автомобиля «Хендэ Акцент» сбил 16-летнюю девочку на электросамокате.

ГИБДД напоминает, что ответственность за поведение детей на дороге лежит в первую очередь на родителях. Необходимо объяснить детям, что переходить проезжую часть нужно по пешеходному переходу. При использовании самоката необходимо спешиться и только после этого переходить дорогу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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