Екатеринбурженка отсудила у чиновников полмиллиона за упавшее на автомобиль дерево

Жительница Екатеринбурга взыскала с администрации Орджоникидзевского района более 570 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.

В сентябре прошлого года женщина припарковала Toyota Land Cruiser на стоянке в переулке Симбирском, рядом росли несколько деревьев. В тот день было довольно ветрено, и одно из деревьев упало на машину. Эксперты оценили стоимость ремонта в 546 тысяч рублей. Женщина сочла, что виновны в происшествии городские службы благоустройства, которые должны следить за зелеными насаждениями. А как показала дендрологическая экспертиза, упавшее дерево было гнилым в нижней части ствола, облепленным грибами-паразитами, с множеством сухих ветвей в кроне. Владелица автомобиля подала иск к администрации Орджоникидзевского района, в котором требовала взыскать сумму причиненного материального ущерба.

Изучив материалы дела, районный суд посчитал, что дерево упало на автомобиль вследствие обстоятельств непреодолимой силы, так как в тот день в Екатеринбурге порывы ветра достигали 15 м/с. Поэтому суд определил степень вины ответчика на 70% и уменьшил требуемую сумму компенсации ремонта машины. Горожанка не согласилась с этим решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что ответчик полностью несет вину за случившееся. Погодные условия в тот день нельзя отнести к чрезвычайной ситуации. По документам МЧС, штормовым предупреждением считаются порывы ветра от 25 м/с. Кроме того, ответчик не представил объективных доказательств, что дерево было здоровым и крепким. Поэтому облсуд обязал администрацию Орджоникидзевского района возместить истцу материальный ущерб в размере 100%, включая компенсацию затрат на ремонт автомобиля и покрытие расходов на проведенные экспертизы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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