Вторник, 12 августа 2025, 14:30 мск

Новости Екатеринбург

Жительница Екатеринбурга отсудила у администрации более 300 тысяч из-за упавшего дерева

Фото из архива

С администрации Ленинского района Екатеринбурга и МБУ ДЭУ Ленинского района взыскали более 300 тысяч рублей за падение дерева на машину, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В июле 2023 года на улице Чайковского дерево упало на автомобиль Сhery Tiggo. Владелица машины направила жалобу в администрацию города, но ответа не получила. Тогда она подала иск в суд, который постановил взыскать с администрации района и дорожно-эксплуатационного управления Ленинского района более 300 тысяч рублей.

В Свердловском областном суде отметили, что падение дерева можно было предотвратить с помощью своевременного ухода. Представители администрации пытались обжаловать решение, но оно осталось без изменений.

Екатеринбург, Егор Акулинин

