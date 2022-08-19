В День города жара вернется в Екатеринбург

На один день в Екатеринбурге снова станет по-летнему жарко – завтра, 20 августа, будет до +27 °C, со слабым ветром, преимущественно без осадков, но возможен кратковременный дождь. По прогнозу ФГБУ «Уральское УГМС», в воскресенье столбики термометров опустятся до +22…+24 градусов, осадков не ожидается.

В субботу Екатеринбург отмечает 299-й день рождения. Праздничные мероприятия будут идти весь день, хедлайнерами на центральной площадке в этом году стали Александр Маршал, Олег Митяев, Александр Новиков и Filatov & Karas, а в Академическом выступит Клава Кока.

Екатеринбург, Марина Иванова

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