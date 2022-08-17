В мэрии Екатеринбурга рассказали, как выбирали хедлайнеров на День города

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков на брифинге объяснил, чем руководствовались в мэрии, когда отбирали хедлайнеров на День города.

По его словам, городские чиновники хотели, чтобы программа была разнообразной и порадовала людей всех возрастных групп. Но при этом, выбирая молодых артистов, мэрия смотрела, кто из них ей по карману. И выбрала для рейв-дискотеки на Плотинке коллектив Filatov & Karas.

На главной сцене, у театра драмы, хедлайнерами станут Александр Маршал – «потому что у него хорошие музыканты и его знают люди старшего поколения», и Александр Новиков – потому что он «сам попросился выступить на Дне города». Олега Митяева в мэрии посчитали идеальным артистом для парковых концертов и пригласили его выступить на площади 1905 года, где сейчас проходит ландшафтный фестиваль «Атмофест». «У нас в голове сложилась картинка, что люди будут сидеть на газонах и подпевать», – поделился Марков.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», согласовывали ли артисты свой репертуар с мэрией, Марков ответил, что нет – песни они выбирали сами.

Добавим, что на Макаровском мосту в 22:30 состоится световое шоу, которое будет видно с обоих берегов Исети, а затем в центре города будет фейерверк.

По словам Маркова, те мероприятия, которые организовала в честь Дня города администрация, обошлись в 27 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», в Академическом районе пройдет свой праздник, на котором хедлайнером станет Клава Кока.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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