Стало известно что будет на Дне города в Академическом, кроме концерта Клавы Коки

В День города, 20 августа, жителей Академического ждут в Преображенском парке фестиваль мороженого, флеш-тату, мастер-классы, игры и подарки.

«Как основатель и главный застройщик Академического мы по многолетней традиции проводим в августе яркий семейный праздник – День города в Академическом – #Фестивальдобрососедство. Мероприятие состоится в субботу, 20 августа, на территории Преображенского парка. Начало в 12:00», – рассказали в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

В программе Дня города в Академическом – мастер-классы, фотозоны, развлечения для детей и взрослых, фестиваль мороженого, увлекательные игры, флеш-тату и подарки, спортивная разминка и многое другое. Параллельно на сцене весь день будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы, которые поздравят Екатеринбург с 299-летием.

«В разные годы мы проводили празднование с участием популярных групп и исполнителей – в Академическом выступали Uma2rman, «Ногу свело», Трубецкой, «Звери», Loboda, Тима Белорусских, Feduk. В этом году хедлайнером станет певица и блогер, артист Black Star – Клава Кока. Выступление начнется в 21:00», – рассказали организаторы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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