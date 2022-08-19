Как пройдет 299-летие Екатеринбурга. Дайджест «Нового Дня»

В ближайшую субботу, 20 августа, Екатеринбург отпразднует 299-летие. В городе пройдут десятки концертов, турниров и развлекательных шоу, а погода обещает быть по-настоящему летней. О главных праздничных площадках – в нашем обзоре.

Площадь 1905 года

В 10 часов утра здесь начнется официальная церемония открытия Дня города. С 11 часов на фестивале «Атмофест» будет ярмарка дизайнерской одежды и музыкальная программа. В 17:00 на площадке выступит бард Олег Митяев.

Площадь у драмтеатра

С 11:30 программу открывает концерт участников проекта «Оркестровая смена» – сводного детского духового оркестра под руководством Александра Павлова. Далее будет конкурс «Городская свадьба», а с 14 до 16 часов – фестиваль духовых оркестров. В 19:00 на площадке начнется трибьют-шоу молодежного симфонического оркестра, который исполнит хиты рок-групп Queen и Scorpions. Вечером на сцену выйдут хедлайнеры: в 20:30 – шансонье Александр Новиков, в 21:15 – рок-певец Александр Маршал.

Площадь перед ККТ «Космос»

С 12:00 до 22:30 здесь пройдет масштабный танцевальный фестиваль DancЕкб. В программе – чемпионаты по уличным танцам, площадки с историческими и социальными танцами, турнир профессиональных танцоров Urban Dance и танцевальные батлы всех стилей. В 21:00 начнется шоу-кейс Ural Dance Show, где ведущие команды Урала покажут танцевальные направления под авторскую электронную музыку и световые спецэффекты.

Парк Маяковского

С 12:00 до 22:30 состоится театральный фестиваль «Лица Улиц». В нем примут участие старейший российский уличный театр «Странствующие Куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург), театр клоунады «Микос» (Москва), «Туки-Луки» (Пермь), Нижнетагильский театр кукол, «Коляда-театр», музыкальный театр «Верона», театр «Желтый квадрат», Екатеринбургский театр кукол и многие другие.

Улица 8 Марта

С 10 до 22 часов в центре города развернется спортивный праздник. Здесь пройдут турнир по скалолазанию, соревнования по уличному баскетболу, квест ГТО, турниры по армрестлингу, воркауту и мини-гольфу.

Набережная Городского пруда

С 21:00 до 22:3 здесь пройдет городская дискотека, рейв от дуэта Filatov & Karas. С 22:30 начнется светомузыкальное представление на Макаровском мосту, а после праздничный салют. В этом году он будет единственным в Екатеринбурге.

Другие активности

– На проспекте Ленина в 10 часов утра откроется выставка ретроавтомобилей;

– В Литературном квартале с 11 до 18 часов будет работать детская площадка;

– На улице Вайнера рядом с «Эрмитаж-Уралом» пройдет фестиваль Rock Museum;

– На набережной Исети (от улицы Малышева до улицы Куйбышева) с 10 до 16 часов можно принять участие в турнирах по шахматам и настолкам, а также попрыгать и порисовать с друзьями;

– У памятника The Beatles состоится концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!»;

– В Преображенском парке в Академическом районе с 12 часов начнется праздничная программа, а в 21:00 на сцену выйдет певица Клава Кока.

Напомним, что в День города в центре будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения будут на участке в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев, а также участка улиц Вильгельма де Геннина (от улицы Академика Парина до улицы Павла Шаманова) и проспекта Академика Сахарова (от улицы Рябинина до улицы Анатолия Мехренцева). Кроме того, кикшеринговые компании по просьбу городских властей ограничат скорость всех уличных самокатов до 7-8 км/ч.

После праздничного фейерверка горожане смогут уехать из центра города на общественном транспорте. Автобусы будут ждать пассажиров около театра драмы, оперного театра, на улице 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), улице Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), проспекте Ленина (от Вайнера до Московской). Троллейбусы – на улице Карла Либнехта (от Шевченко до Малышева), на перекрестах Малышева – 8 Марта и Белинского – Малышева. На трамваи можно сесть на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера), в районе перекрестков Ленина – Луначарского и Ленина – Московской.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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