В День города скорость самокатов ограничат до 8 км/ч

В День города в Екатеринбурге серьезно ограничат скорость движения самокатов – до 7-8 км/ч. С этим согласились все кикшеринговые компании. Ограничение будет действовать в центре, там, где ожидается массовое скопление народа.

«Каждая из трёх кикшеринговых компаний, действующих в Екатеринбурге, внесёт в программу своих приложений ограничения и, как только самокат попадёт в обозначенную зону, скорость автоматически будет снижена до 7-8 километров в час. Ограничения будут действовать с 09:00 до 24:00 субботы, 20 августа 2022 года», – рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

По его словам, ограничения коснутся периметра улиц Малышева – Хохрякова – Антона Валека – проспект Ленина – Бориса Ельцина – Челюскинцев – Никонова – проезд мимо ККТ «Космос» от улицы Никонова до улицы Царской – Толмачева. На обычной скорости можно будет ехать по Малышева, Хохрякова, Челюскинцев, Никонова, Толмачёва, но при поворотах внутрь периметра скорость будет автоматически падать.

Екатеринбург, Марина Иванова

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