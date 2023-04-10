ГИБДД предлагает ограничить скорость электросамокатов в часы пик

Госавтоинспекция Екатеринбурга предлагает кикшеринговым компаниям ввести ограничения скорости не только во время массовых мероприятий, но и ежедневно в часы пик на оживленных улицах. «Есть пиковые часы нагрузки на пешеходных зонах. В выходные дни или по окончанию рабочего, в обед, когда люди выходят на центральные улицы. И в это время разрешена скорость самокатов до 25 километров в час. Это катастрофическая скорость в таком пешеходном потоке. Подумайте, пожалуйста, о введении таких скоростных ограничений», – обратился командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков к кикшеринговым компаниям на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев подтвердил, что технически такая возможность у сервисов есть. «Но надо поработать в этом направлении за пределами этого мероприятия», – добавил он.

Напомним, в прошлом году электросамокатам ограничили скорость при передвижении по паркам и скверам. Также нельзя было ехать быстрее 8 км/ч во время Дня города. В этом году аналогичные ограничения введут на 9 Мая, Ural Music Night и День города.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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