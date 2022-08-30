На всех крупных праздниках скорость электросамокатов будут ограничивать

В Екатеринбурге будут ограничивать скорость движения кикшеринговых электросамокатов на всех крупных мероприятиях. Первый опыт, когда на День города электросамокаты не могли разгоняться в центре быстрее 7 км/ч, все оценили положительно.

«Мы и дальше при проведении общегородских праздников будем пользоваться такими профилактическими мероприятиями. Меры эффективные, нельзя говорить, что замечаний не было вообще, но потока замечаний от жителей города мы не зафиксировали. Это хороший пример, который стоит тиражировать и проверять на других мероприятиях», – прокомментировал председатель транспортного комитета Екатеринбурга Игорь Ощепков. Врио начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков в свою очередь добавил, что ГИБДД также поддерживает такие ограничения. Но, по его наблюдениям, водители электросамокатов не всегда понимали, почему на центральных улицах скорость их транспорта резко падала, и выезжали обратно – это вопрос информированности, заметил полицейский.

Добавим, в Екатеринбурге в День города мэрия, ГИБДД и представители всех трех кикшеринговых компаний договорились, что скорость электросамокатов на центральных улицах будет серьезно занижаться, а парковка транспорта будет запрещена.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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