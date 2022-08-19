Активистку из Екатеринбурга отказались выпускать из камеры из-за фильма «Он вам не Димон»

Свердловский облсуд оставил в силе приговор активистке Елене Шукаевой, которую признали виновной в распространении экстремистского материала. Она отбудет 14 суток ареста из-за того, что в соцсети, которая сейчас признана экстремистской, репостнула фильм «Он вам не Димон» – организация-автор которого сейчас внесена в реестр иноагентов и признана экстремистской на территории России. Запись была сделана ещё в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе облсуда, она и ее защитник Роман Качанов пытались оспорить решение об аресте, которое вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга, но безуспешно.

Добавим, Шукаева второй человек в Екатеринбурге, которого арестовали за репост этого фильма. Ранее по этой же статье в камеру отправили депутата ЕГД Алексея Холодарева.

Екатеринбург, Марина Иванова

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