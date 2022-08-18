В Екатеринбурге еще одного человека отправили под арест из-за репоста фильма «Он вам не Димон»

В Екатеринбурге местную активистку Елену Шукаеву отправили под арест на 14 суток из-за репоста фильма «Он вам не Димон» производства ФБК (организация внесена в реестр иноагентов и признана экстремистской на территории России). Ленинский районный суд признал Шукаеву виновной по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

Это второй случай в Екатеринбурге – в первом в камеру на две недели закрыли депутата городской думы Алексея Холодарева. И он, и Шукаева критикуют спецоперацию Вооруженных сил РФ на Украине. На активистку ранее было составлено пять протоколов по соответствующей статье КоАП РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»