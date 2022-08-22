Под Екатеринбургом снова горят леса

Под Екатеринбургом вновь горят леса. Как передает корреспондент «Нового Дня», пожары подбираются к городу с запада и юго-запада. В частности, сильный запах гари и задымление чувствуется на подъездах к уральской столице по Пермскому направлению. «Ехали сегодня рано утром, по трассе в районе Хрустальной сильный запах гари, дымка, там как раз район торфяников, видимо, снова тлеет», – рассказал «Новому Дню» автомобилист Александр.

Жители Академического района также сообщают об усиливающемся запахе гари.

Кроме того, на стеле «Европа-Азия» на Пермском тракте загорелся лес – первыми стали пожар тушить очевидцы, участвовавшие в акции, приуроченной ко Дню государственного флага, сообщили «Новому Дню» в Свердловском отделении Российского экологического общества. Даже дети помогали носить ведра с водой, а полицейские сбивали огонь палками. Сейчас на место прибыли пожарные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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