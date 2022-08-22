Свердловчан предупредили о смоге

Жителей Свердловской области предупреждают о смоге. «С 20 часов 22 августа до 20 часов 26 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 26 августа», – сообщается на сайте ФБГУ «Уральское УГМС».

Добавим, в Екатеринбурге еще накануне в некоторых районах стал ощущаться запах гари, жители Академического сообщают, что, вероятно, к ним доносится дым от тлеющих торфяников. Автомобилисты делятся, что сильный запах гари и задымление чувствуется на подъездах к уральской столице по Пермскому направлению.

Екатеринбург, Марина Иванова

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