За три года количество семей с 10 детьми в Свердловской области выросло почти на треть

За последние три года в Свердловской области стало на треть больше семей, в которых воспитывается 10 и более детей.

«Сейчас в Свердловской области 33 семьи, в которых воспитывается 10 и более детей. В 2019 году таких было 24 семьи, в 2020 году – 25, в 2021 году – 29», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Как ранее писало наше агентство, матери из этих 33 семей могут получить звание «Мать-героиня» и 1 миллион рублей. Механизм присвоения награды еще не установлен на федеральном уровне.

Известно, что больше всего таких семей проживает в Екатеринбурге – восемь. Три – в Нижнем Тагиле, по две – в Качканаре и Серове. Остальные – в других городах и деревнях области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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