В Свердловской области 33 женщины, воспитывающие более 10 детей, могут претендовать на миллион рублей

В Свердловской области в 33 семьях воспитывается десять и более детей. Потенциально мамы могут претендовать на звание «Мать-героиня», учрежденное накануне указом Владимира Путина.

«Информации о технологии присвоения звания и выдачи денег пока не поступало. Но потенциально у нас в регионе 33 семьи, в которых мамы могут претендовать на такое звание», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства социальной политики Свердловской области.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, а также установил для них единовременную выплату – один миллион рублей. Новое звание войдет в список других высших званий в России наряду, например, с «Героем России». Пока неизвестен механизм присвоения награды. Известно лишь, что женщина не получит ее при рождении десятого ребенка. Нужно, чтобы десятый ребенок дорос до одного года, и все остальные девять детей в семье были бы живы.

Впервые звание «Мать-героиня» было установлено указом президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года одновременно с учреждением ордена «Материнская слава» и медали Материнства. Целью введения этих наград было восполнение населения страны из-за гибели миллионов советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

После распада СССР звание «Мать-героиня» в российской наградной системе не сохранилось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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