В аппарат президента направили документы по трем семьям для получения звания «Мать-героиня»

В Свердловской области ни одна женщина еще не получила звание «Мать-героиня» и один миллион рублей, хотя на награду претендуют 33 семьи. В аппарат президента направлены документы по трем из них. Процесс сбора информации трудный и занимает много времени, говорят специалисты.

«Присвоение звания «Мать-героиня» не относится к компетенции министерства социальной политики Свердловской области. Но министерство еще в сентябре 2022 года направило информацию о кандидатурах на присвоение звания «Мать-героиня» по трем семьям. Матерям из Свердловской области звание «Мать-героиня» в настоящее время не присваивалось», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе министерства соцполитики.

По словам экспертов, к присвоению звания – много требований. Для того чтобы подать заявку, нужно собрать очень много документов. Постепенно министерство соцполитики будет формировать списки из кандидатов и направлять в администрацию президента России.

Как ранее писал «Новый День», всего в Свердловской области 33 семьи, в которых воспитывается десять и более детей. Причем в последние годы их количество значительно выросло: в 2019 году было 24 таких семьи, в 2020 году – 25, в 2021 году – 29.

Звание «Мать-героиня» президент России Владимир Путин учредил в августе 2022 года. Оно входит в список других высших званий в России наряду, например, с «Героем России». В ноябре Путин дважды издавал указ о присвоении нового звания женщинам. 14 ноября «Матерями-героинями» стали Медни Кадырова (жена главы Чечни Рамзана Кадырова) и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа. 26 ноября «за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей» звание «Мать-героиня» присвоено Анджеле Ахматовой (Кабардино-Балкарская Республика), Людмиле Бадмаевой (Республика Бурятия), Елене Китаевой (Алтайский край), Елене Кожеватовой (Оренбургская область), Галине Меньшиковой (Волгоградская область), Татьяне Салтыковой (Московская область), Ирине Скрипко (город Санкт-Петербург).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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