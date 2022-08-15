Путин своим указом возродил звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 августа, учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, установив для них единовременную выплату 1 млн. рублей, – сообщили в Кремле.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ».

Следует напомнить, что 1 июня текущего года на встрече с многодетными семьями Владимир Путин поддержал идею возродить существовавшее в Советском Союзе почетное звание «Мать-героиня» и установить единовременную выплату его получательницам в размере 1 млн. рублей.

Звание «Мать-героиня» было установлено указом президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года одновременно с учреждением ордена «Материнская слава» и Медали Материнства. Целью введения этих наград было восполнение населения страны из-за гибели миллионов советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

После распада СССР звание «Мать-героиня» в российской наградной системе не сохранилось. В 2008 году был введен орден «Родительская слава» для воспитавших четверых и более детей. В 2010 году была учреждена медаль этого же ордена, которую стали вручать родителям или усыновителем четырех и более детей, а требование для вручения ордена было повышено – им стали награждать родителей или усыновителей семи и более детей.

Москва, Иван Бабурин

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